Paga tu per loro i 50mila euro Aggredito e minacciato per un debito dei suoi affittuari

Un uomo è stato vittima di un'aggressione e minacce da parte di due uomini, di 27 e 47 anni, accusati di essere coinvolti in attività di spaccio nella zona di Acilia. La vicenda riguarda un debito di 50.000 euro che, secondo le accuse, gli sarebbe stato attribuito ingiustamente, provocando un vero e proprio calvario. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli di questa vicenda.

Un debito da 50.000 euro che non aveva mai contratto, ma che è diventato il suo calvario. È la storia di un uomo finito nel mirino di due criminali romani di 27 e 47 anni, diventando il bersaglio sostitutivo di una vendetta nata nel mondo dello spaccio di Acilia.Le prime reazioniTutto è iniziato.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Paga 3000 euro per un debito inesistente, arrestati due campani per truffaIl Gip del tribunale di Chieti ha convalidato gli arresti disponendo per i due l'obbligo di dimora nei Comuni di residenza I carabinieri di Orsogna,... Paga 3mila euro per un debito inesistente: arrestati due uomini tra Napoli e SalernoI Carabinieri di Orsogna, in provincia di Chieti, hanno arrestato in flagranza due uomini, di 46 e 54 anni, provenienti dalle province di Napoli e...