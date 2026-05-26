L’ex presidente statunitense ha affermato che non ci saranno concessioni nei confronti dell’Iran, ma solo smantellamento completo del programma nucleare. Ha sottolineato la necessità di eliminare le scorte di uranio dei Pasdaran, senza entrare nel dettaglio delle modalità. Critici considerano la resistenza iraniana come un’illusione, ma non sono stati forniti ulteriori chiarimenti o prove per sostenere questa opinione.

? Domande chiave Come può Trump smantellare le scorte di uranio dei Pasdaran?. Perché la resistenza iraniana è considerata un'illusione dai critici?. Quali nuovi paesi arabi entreranno negli Accordi di Abramo?. Cosa impedisce davvero un accordo tra Washington e Teheran?.? In Breve Marco Rubio sostiene il diritto di Israele di agire militarmente in Libano.. Obiettivo geopolitico integrare India, Arabia Saudita, Emirati Arabi e Bahrein negli Accordi di Abramo.. Crisi economica iraniana colpisce la popolazione di 90 milioni di cittadini.. Strategia statunitense mira all'isolamento tecnologico di Teheran tramite il blocco degli Stati arabi.. Donald Trump ha ribadito la linea di massima pressione sull’Iran, negando categoricamente le indiscrezioni giornalistiche che suggeriscono concessioni in cambio di una tregua nucleare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trump sull’Iran: no concessioni, solo smantellamento nucleare

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Le parole di Trump sullattacco contro lIran

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