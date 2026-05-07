Il presidente del consiglio europeo ha avuto una conversazione telefonica con l’ex presidente degli Stati Uniti. Durante il colloquio, hanno espresso un accordo condiviso sul fatto che l’Iran non dovrebbe ottenere armi nucleari. Inoltre, hanno discusso della possibilità di proseguire con l’accordo commerciale tra le rispettive nazioni. La conversazione si è svolta in un clima di collaborazione e senza entrare nei dettagli delle posizioni politiche.

«Buona conversazione con il presidente Donald Trump. Siamo concordi sul fatto che l’Iran non debba mai entrare in possesso di armi nucleari. I recenti avvenimenti hanno chiaramente dimostrato che i rischi per la stabilità regionale e la sicurezza globale sono troppo elevati». Lo ha scritto su X la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Il tema della sicurezza Nel colloquio è stata ribadita la posizione condivisa sul dossier iraniano, con particolare attenzione alle implicazioni per la sicurezza internazionale e gli equilibri nell’area mediorientale. Accordo commerciale Ue-Usa La presidente della Commissione europea ha poi fatto riferimento anche ai rapporti economici tra le due sponde dell’Atlantico: «Abbiamo inoltre discusso dell’accordo commerciale Ue-Usa.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Von der Leyen sente Trump: “Iran senza nucleare, avanti sull’accordo commerciale”

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