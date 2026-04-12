Medio Oriente Trump annuncia il blocco navale immediato dello stretto di Hormuz Teheran non avrà mai un' arma nucleare

Il presidente ha comunicato su una piattaforma social che tutte le navi che transitano nello stretto di Hormuz saranno bloccate immediatamente, senza eccezioni. La decisione arriva dopo il fallimento delle trattative svolte in Pakistan. Trump ha ribadito che Teheran non otterrà mai un'arma nucleare, ma non sono state fornite ulteriori spiegazioni sulla misura adottata. La notizia ha suscitato reazioni nella regione e tra gli alleati.

Donald Trump ha annunciato su Truth il blocco «con effetto immediato» di tutte le navi da e per lo stretto di Hormuz dopo il fallimento dei negoziati in Pakistan. «Ho ordinato alla nostra Marina di individuare e intercettare ogni imbarcazione nelle acque internazionali che abbia versato un pedaggio all’Iran. Nessuno che paghi un pedaggio illegale avrà libero transito in mare». Lo ha annunciato Donald Trump su Truth. «Inizieremo - ha proseguito - a distruggere le mine che gli iraniani hanno posato nello Stretto. Qualsiasi iraniano che spari contro di noi o contro imbarcazioni pacifiche verrà fatto saltare in aria!». "L'Iran apra presto Hormuz, sta violando leggi internazionali" «L'Iran - insiste Trump - ha promesso di aprire lo stretto di Hormuz e ha deliberatamente mancato di farlo.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Medio Oriente, Trump annuncia il blocco navale immediato dello stretto di Hormuz. "Teheran non avrà mai un'arma nucleare" Medio Oriente, Trump annuncia il blocco navale immediato dello stretto di HormuzDonald Trump ha annunciato su Truth il blocco «con effetto immediato» di tutte le navi da e per lo stretto di Hormuz dopo il fallimento dei negoziati... Trump annuncia, blocco navale immediato dello stretto di HormuzDonald Trump ha annunciato su Truth il blocco "con effetto immediato" di tutte le navi da e per lo stretto di Hormuz dopo il fallimento dei negoziati...