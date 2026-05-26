Trump parla di pace ma sferra l' attacco per autodifesa | cosa succede tra Usa e Iran

Gli Stati Uniti hanno condotto un attacco contro siti missilistici nel sud dell'Iran, nonostante le dichiarazioni di intenti di pace. Il conflitto tra le due parti si acuisce, con il governo statunitense che giustifica l'azione come autodifesa. Sabato scorso era stato annunciato un possibile cessate il fuoco, ma questa promessa non si è concretizzata. Nel frattempo, le tensioni tra le due nazioni continuano a crescere, con scambi di attacchi e dichiarazioni contraddittorie.

Si parla di pace, ma piovono missili. Il conflitto in Iran vive l'ennesimo momento complicato: da un lato c'è l'ambizione del cessate il fuoco - dato per cosa fatta sabato da Trump, ma non raggiunto nella pratica - dall'altro proprio gli Stati uniti hanno attaccato siti missilistici nel sud. 🔗 Leggi su Today.it

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