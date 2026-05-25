Cosa manca per l' accordo di pace tra Usa e Iran

Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo di principio, ma ci sono ancora divergenze su alcune clausole fondamentali. Le parti stanno lavorando per chiarire i dettagli rimasti irrisolti, che rappresentano gli ultimi ostacoli prima di firmare un’intesa definitiva. Al momento, non ci sono comunicazioni ufficiali sul completamento del processo o su eventuali date per la firma.

Un accordo di principio c'è, ma manca ancora l'intesa su alcune clausole. Sono gli ultimi "angoli da smussare" per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Usa e Iran sarebbero vicini a un punto di svolta, ma per l’approvazione definitiva dei due leader e la firma ufficiale servirà attendere. 🔗 Leggi su Today.it

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Kushner in Pakistan: Inside the Iran Deal Speculation

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