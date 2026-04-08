Trump e Iran verso la pace cosa succede ora | terremoto-petrolio la richiesta di Teheran

L'ex presidente degli Stati Uniti ha comunicato la sospensione di un ultimatum rivolto all'Iran, annunciando due settimane di cessate il fuoco e la possibilità di un accordo definitivo tra le due nazioni. La decisione arriva dopo periodi di tensione e negoziati, mentre Teheran ha presentato una richiesta legata alle risorse petrolifere, creando un effetto di scossa nel mercato globale dell'energia.

Donald Trump annuncia la sospensione dell'ultimatum "mortale" contro l' Iran, due settimane di cessate il fuoco e di essere vicini a un accordo di pace definitivo con Teheran. Il nodo è lo stretto di Hormuz: a poco più di un'ora dall'Apocalisse, dunque, il mondo tira un sospiro di sollievo. I mercati globali tornano a respirare ma la domanda è ancora una sola: cosa succederà ora? Partiamo da un punto di partenza: dopo giorni drammatici e le ultime ore di fibrillazione, i prezzi del petrolio sono crollati bruscamente nelle ultime contrattazioni negli Stati Uniti, dopo che il presidente americano ha annunciato un cessate il fuoco di due settimane. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Trump: “Tregua in Iran per due settimane, Hormuz da riaprire subito” x.com

Donald Trump ha accettato di estendere di due settimane la scadenza dell’ultimatum per l’Iran. Lo afferma il presidente sul suo social Truth. #ilmattino #trump #donaldtrump #iran #hormuz - facebook.com facebook