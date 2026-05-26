Trump oggi il checkup tra dubbi e domande | Io sto benissimo

Il presidente degli Stati Uniti, di 80 anni, si è sottoposto oggi al suo terzo checkup medico in poco più di un anno. Durante l'esame, ha affermato di stare bene, mentre si sono sollevate alcune domande sulla sua salute. La visita si è svolta senza incidenti e durerà alcune ore. La sua condizione viene valutata in vista di impegni pubblici e possibili future decisioni politiche.

(Adnkronos) – "Sto benissimo". Donald Trump e gli esami medici, nuova puntata. Oggi, 26 maggio il presidente degli Stati Uniti, 80 anni il 14 giugno, si sottopone al terzo checkup programmato negli ultimi 13 mesi. Trump, il più anziano presidente ad insediarsi alla Casa Bianca, è atteso al Walter Reed National Military Medical Center per. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Policía la abandonó en silla de ruedas y ella le dio una gran lección

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