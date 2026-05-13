Dopo un ricovero ospedaliero per rimuovere una neoplasia, il leader del Movimento 5 Stelle si è presentato di nuovo ai giornalisti. Nel corso dell’incontro, ha affermato di sentirsi bene e di essere tornato a svolgere le sue attività pubbliche. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle sue condizioni di salute o sui trattamenti ricevuti.

Home > Video > Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte torna ai suoi impegni pubblici dopo il ricovero in ospedale per l’asportazione di una neoplasia. “Ben ritrovati, ben ritrovati” ha detto arrivando all’ingresso di Via della Missione della Camera dei Deputati. “Come sto? Benissimo, grazie” ha risposto sorridendo ai cronisti. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Conte ai giornalisti dopo il ricovero: “Ben ritrovati. Come sto? Benissimo”

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