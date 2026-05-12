Il presidente del Real Madrid ha aperto una conferenza straordinaria dichiarando di non essere intenzionato a dimettersi e negando di essere malato terminale, come si vocifera. Ha affermato di stare bene e ha parlato di una campagna contro di lui. La conferenza è stata convocata improvvisamente, senza anticipazioni ufficiali, attirando l’attenzione sui temi discussi.

Florentino Perez: “Non sono qui per annunciare le dimissioni”. Comincia così la conferenza stata straordinaria convocata dal presidente del Real Madrid. “Annuncio le elezioni anticipate. C’è una campagna contro di me ma non mi intimidiscono”. “Si è creata una situazione assurda contro il Real Madrid e contro di me. Non si può sempre vincere, ma non lo ammettiamo. Approfittano di questa situazione per attaccarmi. Alcune persone dicono che sono malato, che ho un cancro terminale. Mi approfitto delle persone che si prendono cura di me. Io invece continuo a presiedere il club e la mia società che fattura 50.000 milioni all’anno. La mia salute è perfetta.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Florentino Perez: “Dicono che sono un malato terminale, io sto benissimo. Una campagna contro di me”

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