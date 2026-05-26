Trump ci prova | Iran nei Patti di Abramo

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che l’Iran dovrebbe aderire ai Patti di Abramo, sottolineando che, dopo gli accordi firmati, tutti i paesi coinvolti devono partecipare. La sua dichiarazione fa parte di uno sforzo di rilancio delle relazioni nella regione, con l’obiettivo di promuovere la normalizzazione tra Israele e altri stati. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità di adesione o sui tempi previsti.

Donald Trump si è mostrato ottimista su un possibile accordo con l’Iran. E ha collegato l’eventuale successo del processo diplomatico al rilancio degli Accordi di Abramo. «I negoziati con la Repubblica islamica dell’Iran stanno procedendo bene! O si raggiungerà un ottimo accordo per tutti, oppure non ci sarà alcun accordo», ha affermato ieri su Truth. «Dopo tutto il lavoro svolto dagli Stati Uniti per cercare di ricomporre questo puzzle molto complesso, dovrebbe essere obbligatorio che tutti questi Paesi, come minimo, firmino simultaneamente gli Accordi di Abramo», ha aggiunto, riferendosi ai Paesi arabi. «Gli Accordi di Abramo si sono dimostrati, per i Paesi coinvolti (Emirati arabi uniti, Bahrein, Marocco, Sudan e Kazakistan), un vero e proprio boom finanziario, economico e sociale», ha proseguito. 🔗 Leggi su Laverita.info

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Iran, Trump annuncia: stiamo preparando un incontro - 1mattina News 13/01/2026

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