Omicidio di Pamela Genini chiesto il giudizio immediato per l' ex compagno

La procura di Milano ha chiesto il giudizio immediato per Andrea Soncin, ex compagno di Pamela Genini, uccisa con 24 coltellate il 14 ottobre in un appartamento in zona Ponte Nuovo. La giovane, proveniente dalla provincia di Bergamo, è stata trovata morta nello stesso stabile dove viveva. La richiesta di processo è stata depositata presso l’ufficio del giudice per le indagini preliminari.

AGI - La procura di Milano ha depositato all'ufficio gip la richiesta di giudizio immediato per Andrea Soncin, l'ex compagno di Pamela Genini, la giovane, originaria della provincia di Bergamo, uccisa con 24 coltellate lo scorso 14 ottobre nell'appartamento in affitto in zona Ponte Nuovo a Milano. Il pm Alessia Menegazzo, coordinata dall'ex aggiunta Letizia Mannella, contesta anzitutto l'omicidio aggravato dalla premeditazione mentre è venuta meno quella dello stalking che era stata formulata nell'ordinanza di custodia in carcere emessa all'indomani del delitto. Il giudice Tommaso Perna entro cinque giorni dovrà valutare l'istanza e valutare l'eventuale rinvio a giudizio davanti alla corte di assise di Milano.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Omicidio di Pamela Genini, chiesto il giudizio immediato per l'ex compagno Omicidio Pamela Genini, chiesto processo immediato per Gianluca Soncin, accusato di omicidio volontario pluriaggravatoIl 53enne si trova in carcere con le aggravanti di premeditazione, crudeltà, futili motivi, vincolo affettivo e atti persecutori. Per Gianluca Soncin processo immediato per l’omicidio di Pamela GeniniLa Procura di Milano ha chiesto il processo con rito immediato, saltando la fase dell’udienza preliminare, per Gianluca Soncin, 53 anni, che il 14... Temi più discussi: Quarto Grado: Pamela Genini: le immagini della bara che aiutano le indagini Video; La tomba di Pamela profanata e il mistero del velo. La madre: Un uomo era ossessionato di lei. Soncin? una persona malvagia; Tomba di Pamela Genini profanata poco dopo la tumulazione, Francesco Dolci si difende dalle accuse della mamma; Domani l’autopsia sul corpo decapitato di Pamela Genini: Cercare tracce biologiche. Omicidio di Pamela Genini, la procura di Milano chiede il processo immediato per Gianluca SoncinIl 53enne si trova attualmente in carcere per omicidio premeditato, anche aggravato da stalking, futili motivi e crudeltà ... milanotoday.it Femminicidio Pamela Genini, Soncin a processo con rito immediato: la richiesta del PmLeggi su Sky TG24 l'articolo Femminicidio Pamela Genini, Soncin a processo con rito immediato: la richiesta del Pm ... tg24.sky.it Omicidio Pamela Genini, chiesto processo immediato per Gianluca Soncin, accusato di omicidio volontario pluriaggravato x.com Omicidio di Pamela Genini. Trafugata la tomba della ragazza uccisa dall’ex compagno. Il corpo è stato ritrovato senza testa. I PM hanno aperto un fascicolo per furto e vilipendio di cadavere. Il commento di Milo Infante - facebook.com facebook