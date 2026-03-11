Studente picchiato e accoltellato per 50 euro | chiesto il giudizio immediato per i due 18enni

La Procura di Milano ha chiesto il giudizio immediato per due ragazzi di 18 anni accusati di aver picchiato e accoltellato uno studente, nel tentativo di ottenere 50 euro. L’episodio si è verificato recentemente e riguarda l'aggressione avvenuta in città. La richiesta di processo è stata formalizzata e ora si attende l’udienza preliminare.

Milano, 11 marzo 2026 – La Procura di Milano ha chiesto il processo con rito immediato per Alessandro Chiani e Ahmed Atia, 18enni residenti a Monza che furono arrestati il 18 novembre scorso, assieme a tre minorenni, con l’accusa di rapina aggravata e tentato omicidio aggravato per il brutale pestaggio, per portare via una banconota da 50 euro, e l'accoltellamento del 12 ottobre nella zona di corso Como di uno studente universitario di 22 anni che rischia di rimanere paraplegico. Milano, bocconiano accoltellato dal branco: le immagini dell'aggressione L'istanza di giudizio immediato (si salta la fase dell'udienza preliminare) firmata dal pm Andrea Zanoncelli, titolare dell'inchiesta condotta dalla Polizia, è stata inoltrata alla gip Chiara Valori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

