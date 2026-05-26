Truffa sui trasporti pubblici sms falsi Atm e Atac | come riconoscerli ed evitarli

Da quifinanza.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una truffa via sms coinvolge utenti del trasporto pubblico in diverse città italiane. I messaggi falsi, attribuiti a Atm e Atac, chiedono di cliccare su link per aggiornamenti o rimborsi. Sono stati segnalati casi di utenti che hanno fornito dati personali o pagato somme ingiustificate. Le autorità consigliano di verificare sempre l’origine dei messaggi, evitare di cliccare su link sospetti e di contattare direttamente gli enti di trasporto ufficiali per conferme.

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Una nuova truffa via sms sta colpendo gli utenti del trasporto pubblico locale in diverse città italiane. A lanciare l’allarme è la Polizia Postale, che ha segnalato la diffusione di messaggi fraudolenti apparentemente inviati da Atm Milano o Atac Roma. Il meccanismo sfrutta il servizio Tap&Go e punta a convincere le vittime a pagare presunte multe tramite link malevoli. Secondo quanto spiegato dalle autorità, i cybercriminali utilizzano tecniche di phishing per imitare comunicazioni ufficiali delle aziende di trasporto. L’obiettivo è ottenere dati personali, informazioni bancarie oppure denaro sfruttando la paura di una sanzione. Come funziona la truffa del Tap&Go. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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