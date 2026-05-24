Rischio multa se non clicchi qui la Polizia Postale denuncia i falsi sms da Atac e Atm | come riconoscerli
La Polizia Postale ha segnalato messaggi truffa che sembrano provenire da aziende di trasporto pubblico, come Atac e Atm. Questi SMS invitano a cliccare su link per evitare multe o per verificare sanzioni, ma sono campagne di phishing. L’obiettivo è indurre le vittime a cliccare su collegamenti dannosi, potenzialmente compromettendo dati personali o dispositivi. La Polizia Postale invita a riconoscere questi messaggi fraudolenti e a evitare di cliccare sui link sospetti.
La Polizia Postale mette in guardia su alcuni messaggi truffa che stanno circolando in questi giorni: sembrano provenire da aziende di trasporti pubblici ma in realtà sono campagne di phishing che spingono vittime a cliccare link malevoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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