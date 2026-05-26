Truffa del pellet fantasma venduto online in tre sotto processo

Vendevano pellet inesistente online, ma chi pagava non riceveva nulla. È questa la dinamica della truffa scoperta dalla Procura di Perugia e che ha portato davanti al giudice del Tribunale penale del capoluogo umbro tre persone accusate, a vario titolo, di aver messo in piedi un sistema. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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