Friuli escursionista disperso da due giorni sulle montagne sopra Barcis | ricerche con droni ed elicottero

Notizia in breve

Un escursionista è disperso da due giorni sulle montagne sopra Barcis, nel Friuli. Le ricerche sono in corso e coinvolgono droni e un elicottero. Non ci sono ancora aggiornamenti sul suo stato. Le operazioni di ricerca sono coordinate dalle forze di soccorso locali. La zona interessata si trova nella regione di Bracis, nel Pordenone.