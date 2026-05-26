Friuli escursionista disperso da due giorni sulle montagne sopra Barcis | ricerche con droni ed elicottero
Un escursionista è disperso da due giorni sulle montagne sopra Barcis, nel Friuli. Le ricerche sono in corso e coinvolgono droni e un elicottero. Non ci sono ancora aggiornamenti sul suo stato. Le operazioni di ricerca sono coordinate dalle forze di soccorso locali. La zona interessata si trova nella regione di Bracis, nel Pordenone.
Un escursionista risulta disperso da due giorni sulle montagne del Friuli, nella zona di Bracis (Pordenone). A lanciare l'allarme è stata la compagna di escursione, da cui si era separato e con cui si sarebbe dovuto incontrare ieri. In corso ricerche con elicottero e droni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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