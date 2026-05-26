Barcis escursionista disperso | non si hanno notizie da domenica

Notizia in breve

Un escursionista tedesco di 63 anni è disperso da lunedì 25 maggio nelle zone sopra Barcis. La sera stessa, alle 21, la Sores ha attivato la stazione di Maniago del Soccorso Alpino, l’elicottero regionale in fase notturna e i vigili del fuoco per le ricerche. Da allora, non ci sono aggiornamenti sulle sue condizioni o sul suo ritrovamento.