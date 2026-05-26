Barcis escursionista disperso | non si hanno notizie da domenica
Un escursionista tedesco di 63 anni è disperso da lunedì 25 maggio nelle zone sopra Barcis. La sera stessa, alle 21, la Sores ha attivato la stazione di Maniago del Soccorso Alpino, l’elicottero regionale in fase notturna e i vigili del fuoco per le ricerche. Da allora, non ci sono aggiornamenti sulle sue condizioni o sul suo ritrovamento.
Un escursionista tedesco di 63 anni è disperso da lunedì 25 maggio tra le alture sopra Barcis. La Sores ha attivato la sera del 25, intorno alle 21, la stazione di Maniago del Soccorso Alpino, l'elisoccorso regionale in fase notturna e i vigili del fuoco per iniziare le ricerche. A chiedere aiuto. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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