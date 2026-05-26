L'escursionista disperso da lunedì è stato trovato morto nelle aree di Barcis. L'allarme era stato dato da un'amica che era tornata a valle perché non si sentiva bene. Le ricerche sono durate diverse ore e sono state condotte con l'ausilio di squadre di soccorso. Il corpo è stato rinvenuto nelle vicinanze delle zone di montagna dove si era perso. Non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze del ritrovamento.

BARCIS (PORDENONE) - Dopo ore di ricerche sulle alture di Barcis è stato trovato morto l'escursionista tedesco di 63 anni disperso da lunedì 25 maggio. L'allarme Le ricerche erano partite lunedì alle 21 dopo l'allarme lanciato da una compagna di escursione con cui l'uomo era partito giorni prima per un itinerario e che era stata con lui fino alla mattina di domenica. La notte precedente avevano dormito al Bivacco Val di Zea, poi lei era tornata a valle non sentendosi bene; lui invece aveva proseguito. Erano d'accordo di ritrovarsi alla struttura di Villa Emma a Prescudin lunedì, per tornare insieme in Germania. Il 63enne non si è però presentato all'appuntamento e la donna ha lanciato l'allarme. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Trovato morto l'escursionista disperso da lunedì. A lanciare l'allarme era stata l'amica tornata a valle perché non si sentiva bene

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