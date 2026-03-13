Elena è stata ritrovata viva | era a Firenze e sta bene Era sparita da 11 giorni

Da quotidianodipuglia.it 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Elena Rebeca Burcioiu, la ragazza rumena di 25 anni scomparsa a Foggia il 2 marzo, è stata trovata a Firenze. Dopo undici giorni di ricerca, è stata rintracciata e sta bene. La giovane è stata ritrovata viva e in buone condizioni.

Elena Rebeca Burcioiu la ragazza rumena sparita a Foggia è stata ritrovata. La giovane 25 enne che sembrava scomparsa nel nulla dallo scorso 2 marzo è viva e sta in buone condizioni di salute. La polizia l'ha rintracciata nel tardo pomeriggio a Firenze. La ragazza era stata vista l'ultima volta nella tarda mattinata del 2 marzo sulla statale 16 tra Foggia e San Severo. A denunciare la scomparsa una sua amica e coinquilina che non l'ha vista ritornare dopo essere salita su un'auto di grossa cilindrata. Da quel momento sono iniziate le indagini e le ricerche. Dopo 11 giorni di ricerche incessanti oggi la ragazza è stata ritrovata viva. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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