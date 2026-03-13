Indagine per evasione delle accise | la guardia di finanza sequestra 64mila litri di gasolio

La guardia di finanza ha sequestrato oltre 64 mila litri di gasolio durante un’operazione tra Udine e Verona. Il carburante, ritenuto destinato al mercato illecito, è stato fermato nel corso di un’azione congiunta delle forze dell’ordine. L’indagine riguarda un’ipotesi di evasione delle accise. Nessun dettaglio sui soggetti coinvolti è stato reso noto.

Il carburante, dichiarato come olio lubrificante proveniente dall'est Europa, viaggiava in due tank container diretti verso il sud Italia Un carico di oltre 64 mila litri di carburante, secondo gli inquirenti destinato presumibilmente al mercato illecito, è stato sequestrato dalla guardia di finanza nel corso di un'operazione congiunta condotta tra le province di Udine e Verona. L'intervento, stando a quanto viene riferito, rientra nell'attività quotidiana di controllo economico del territorio e delle principali direttrici ferroviarie, finalizzata al contrasto delle frodi nel settore delle accise. Nel corso delle verifiche, i militari hanno ispezionato alcuni vagoni ferroviari del tipo "tank container", utilizzati per il trasporto di sostanze chimiche e diretti verso il sud Italia.