Evasione delle accise Finanza sequestra 64mila litri di gasolio

La Guardia di Finanza di Udine e Verona ha sequestrato 64mila litri di gasolio destinato all’autotrazione, risultato di un tentativo di evasione delle accise. Le operazioni di controllo hanno portato al sequestro di questa grande quantità di carburante, che era stato sottratto al pagamento delle imposte. L’intervento si inserisce nelle attività di contrasto alle frodi fiscali nel settore dei combustibili.

(LaPresse) – La Guardia di Finanza di Udine e Verona ha sequestrato 64mila litri di gasolio per autotrazione sottratti al pagamento delle imposte. Il carburante era trasportato in vagoni ferroviari tank container diretti verso il Sud Italia. I documenti indicavano falsamente olio lubrificante proveniente dall'Est Europa destinato a un cliente bulgaro.