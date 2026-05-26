Dopo sei anni, una Vespa rubata è stata trovata a Copparo. Un pensionato di 68 anni è stato sorpreso mentre era in sella al motorino, che era stato sottratto sei anni fa in un comune vicino. La Vespa, che l’uomo ha dichiarato essere un dono di suo padre, è stata recuperata. La scoperta è avvenuta durante un controllo di routine. La polizia ha sequestrato il veicolo e avviato le procedure per il recupero del motorino.

A Copparo, un pensionato, 68 anni, è stato sorpreso in sella di una ’Vespa’. Il motorino era stato rubato sei anni fa in un comune vicino. La proprietaria, donna di 50 anni, è scoppiata in lacrime dalla gioia e ha raccontato ai carabinieri che la ’Vespa’ le era stata regalata dal padre (ormai non più in vita) e che aveva un grande valore affettivo. Per il 68enne è scattata una denuncia alla Procura con l’accusa di ricettazione. Una pattuglia della Stazione di Copparo ha notato una giovane coppia che viaggiava a bordo di un’auto, scambiarsi di posto con il mezzo ancora in movimento, nel tentativo di eludere i controlli. Intimato l’alt, i militari hanno identificato alla guida un 32enne, autore della pericolosa manovra dettata dal timore di essere sanzionato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Trovata dopo 6 anni la Vespa rubata: "Dono di mio padre"

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