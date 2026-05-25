Ruba a una donna la ‘Vespa’ lasciatale dal padre deceduto | ritrovata dopo 6 anni

Dopo sei anni, è stata ritrovata una Vespa rubata a una donna, lasciata dal padre deceduto. I carabinieri di Copparo hanno condotto un servizio di controllo del territorio, coordinato anche dai carabinieri forestali di Ferrara, nei giorni scorsi.

Nei giorni scorsi, i carabinieri di Copparo hanno messo in campo un articolato servizio di controllo del territorio, svoltosi con il supporto dei carabinieri forestali di Ferrara. Il servizio finalizzato alla prevenzione dei reati predatori, al controllo della circolazione stradale e al contrasto. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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