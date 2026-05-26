Troppi movimenti sospetti poi la scoperta in casa | oltre due etti di hashish

I carabinieri di Forni di Sopra hanno eseguito un blitz in una casa in Carnia dopo aver monitorato per giorni i movimenti di una donna di 26 anni. Durante l’irruzione, hanno trovato oltre due etti di hashish nascosti nell’abitazione. L’indagine era partita da movimenti sospetti, e l’intervento è stato il risultato di un’attività di sorveglianza mirata.

Non è stato un controllo casuale, ma l'atto finale di un'indagine mirata. I carabinieri di Forni di Sopra tenevano d'occhio già da diversi giorni i movimenti di una 26enne domiciliata in Carnia e, quando i sospetti si sono fatti concreti, hanno deciso di fare scattare il blitz. I militari hanno. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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