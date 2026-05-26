I domiciliari a un uomo di 41 anni sono stati revocati a causa di numerose infrazioni nella struttura ricettiva in cui si trovava. La decisione è stata presa dopo che il suo comportamento è risultato incompatibile con il regime di favore a cui era sottoposto. La misura cautelare è stata quindi aggravata.

GUARDISTALLO (PI) – Una condotta incompatibile con il regime di favore a cui era stato sottoposto gli è costata l’aggravamento della misura cautelare. Nella mattinata del 24 maggio, i militari della Stazione dei Carabinieri di Guardistallo, competenti per il territorio della Compagnia di Volterra, hanno proceduto all’arresto di un uomo di 41 anni, trasferendolo in un istituto penitenziario. Il quarantunenne si trovava in regime di arresti domiciliari, che stava scontando all’interno di una struttura ricettiva situata nel comune pisano. Tuttavia, l’uomo non ha rispettato gli obblighi previsti dalla legge. I Carabinieri hanno infatti condotto una serie di verifiche costanti, scoprendo e documentando ripetute violazioni delle regole imposte. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Troppe infrazioni nella struttura ricettiva: revocati i domiciliari a un 41enne di Guardistallo

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