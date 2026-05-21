Nel locale droga e clienti con precedenti | il questore chiude il bar per 7 giorni

Un bar è stato chiuso per sette giorni dal questore dopo un'operazione dei carabinieri. Durante un controllo, le forze dell'ordine hanno trovato più di 50 grammi di sostanza stupefacente all’interno del locale. Inoltre, alcuni clienti presenti avevano precedenti penali. In seguito ai rilievi, è stata decisa la sospensione temporanea della licenza del locale. Questa misura si inserisce nelle iniziative di controllo e contrasto al traffico di droga e alla presenza di persone con precedenti.

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