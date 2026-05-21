Nel locale droga e clienti con precedenti | il questore chiude il bar per 7 giorni

Da monzatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un bar è stato chiuso per sette giorni dal questore dopo un'operazione dei carabinieri. Durante un controllo, le forze dell'ordine hanno trovato più di 50 grammi di sostanza stupefacente all’interno del locale. Inoltre, alcuni clienti presenti avevano precedenti penali. In seguito ai rilievi, è stata decisa la sospensione temporanea della licenza del locale. Questa misura si inserisce nelle iniziative di controllo e contrasto al traffico di droga e alla presenza di persone con precedenti.

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Nel locale i carabinieri avevano trovato oltre 50 grammi di droga e clienti con precedenti. Da qui la decisione del questore che ha disposto la sospensione temporanea della licenza del bar.Che cosa hanno trovato i carabinieri nel bar È successo in un locale di Nova Milanese. I controlli risalgono. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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