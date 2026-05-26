Tronchi e accumuli nel fiume a tre anni dall' alluvione | le proteste del comitato arrivano in Regione

Questa mattina, durante un question time in Assemblea legislativa, una consigliera regionale ha chiesto chiarimenti sulla situazione del fiume Montone nel tratto di Villafranca di Forlì. La richiesta è arrivata a seguito di segnalazioni di cittadini e di un comitato, che denunciano la presenza di tronchi e accumuli nel corso d'acqua. La questione riguarda lo stato del fiume a tre anni dall’alluvione che lo ha interessato.

Questa mattina, martedì, durante il question time in Assemblea legislativa la consigliera regionale Elena Ugolini ha interrogato la Giunta regionale sulle condizioni del fiume Montone, nel tratto di Villafranca di Forlì, dopo le segnalazioni presentate dai cittadini e dal Comitato Unitario. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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