Fiume Montone l' accusa di Acri | Tronchi accatastati e cantieri fermi da prima dell' alluvione

Sul fiume Montone, Acri denuncia che i tronchi tagliati e accatastati giacciono ancora sul luogo, mentre i cantieri lungo la via D'Anzani sono fermi da prima dell’alluvione. La situazione di abbandono del tratto prospiciente il parco urbano si trascina da tempo, con il materiale lasciato senza interventi, in attesa di smaltimento nel bruciatore. La presenza dei tronchi rappresenta ancora un problema irrisolto.

"Permane il triste quadro dell'abbandono del tratto del fiume Montone prospiciente la recinzione del parco urbano ovvero la via D'Anzani, delineato da tronchi abbandonati dopo il taglio da parte delle maestranze della regione, in attesa di essere distrutti nel bruciatore, insieme alla coscienza. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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