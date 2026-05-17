Tre anni dall’alluvione il punto delle opere sul fiume Montone | se ne parla in un incontro

Da forlitoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’alluvione che si è verificata tra il 16 e il 17 maggio 2023, si terrà un incontro pubblico per aggiornare sulla situazione delle opere di gestione del fiume Montone. L’evento, rivolto ai cittadini, si svolgerà martedì sera alle 20,30 presso il Circolo Asioli di Forlì. Durante la serata verranno illustrate le opere realizzate finora, le attività in corso e i progetti ancora da avviare, con l’obiettivo di affrontare temi come ricostruzione, protezione e prevenzione.

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“Ricostruire, proteggere, prevenire. Il punto sulle opere realizzate e quelle in fase di realizzazione sul fiume Montone, dopo l’alluvione del 16 e 17 maggio 2023”, questo il tema della serata di informazione rivolta alla cittadinanza, che si svolgerà martedì alle 20,30 al Circolo Asioli di Forlì. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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