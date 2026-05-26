Trionfa a Carini e fa il bis a Isola ma per il centrodestra il bilancio delle elezioni è amaro | i leader chiedono la svolta

Da palermotoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il centrodestra ottiene vittorie a Carini e Isola, ma il bilancio delle elezioni in Sicilia è negativo per il blocco. A Termini Imerese, l’alleanza tra Pd e Movimento 5 Stelle ha confermato il sindaco uscente. Tuttavia, in città come Marsala, Enna, Lentini e Floridia, il centrodestra ha subito spaccature e sconfitte significative. I leader del centrodestra chiedono ora una svolta strategica in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.

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Il primo turno delle elezioni amministrative in Sicilia sorride certamente al centrosinistra. A Termini Imerese l'alleanza Pd-M5S ha portato alla riconferma di Maria Terranova, ma in altri grandi comuni dell'Isola, come Marsala, Enna, Lentini o Floridia, il centrodestra paga le spaccature. Per. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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