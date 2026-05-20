Elezioni anticipate Salvini agita il centrodestra ma poi fa dietrofront e anche Tajani rassicura
Matteo Salvini aveva inizialmente dichiarato di essere favorevole a elezioni anticipate, suscitando attenzione tra le forze del centrodestra. Tuttavia, poche ore dopo, ha fatto un passo indietro e ha ripreso una posizione più cauta. Anche il presidente del Parlamento europeo ha espresso rassicurazioni sulla stabilità dell’attuale governo, cercando di stemperare le tensioni sorte tra le diverse forze politiche. La situazione politica rimane in evoluzione, con segnali contrastanti tra le dichiarazioni dei leader.
Matteo Salvini ha scosso il centrodestra aprendo alla possibilità di elezioni anticipate, ma il vicepremier ha poi fatto marcia indietro nel giro di qualche ora. Nella mattinata del 20 maggio ha risposto “non lo so” alla domanda se il governo cadrà prima della fine della legislatura. Antonio Tajani invece ha rassicurato: “Si arriverà alla scadenza naturale”. Matteo Salvini e le elezioni anticipate Crosetto e Tajani sul voto anticipato Cosa succede nella Lega e il commento di Giuseppe Conte Matteo Salvini e le elezioni anticipate Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha partecipato al Festival dell’Economia di Trento, organizzato da IlSole24 ore. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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