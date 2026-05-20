Elezioni anticipate Salvini agita il centrodestra ma poi fa dietrofront e anche Tajani rassicura

Matteo Salvini aveva inizialmente dichiarato di essere favorevole a elezioni anticipate, suscitando attenzione tra le forze del centrodestra. Tuttavia, poche ore dopo, ha fatto un passo indietro e ha ripreso una posizione più cauta. Anche il presidente del Parlamento europeo ha espresso rassicurazioni sulla stabilità dell’attuale governo, cercando di stemperare le tensioni sorte tra le diverse forze politiche. La situazione politica rimane in evoluzione, con segnali contrastanti tra le dichiarazioni dei leader.

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