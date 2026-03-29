Antonelli fa il bis in Giappone e diventa leader del Mondiale

In Giappone, durante il terzo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula 1, un pilota ha conquistato la vittoria nel Gran Premio. Si tratta di Antonelli, che con questo risultato ha ottenuto il suo secondo successo in questa stagione e ha assunto la leadership della classifica mondiale. La gara si è svolta sul circuito di Suzuka.

SUZUKA (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Andrea Kimi Antonelli vince il Gran Premio del Giappone, terzo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula 1. Il 19enne pilota bolognese della Mercedes fa il bis dopo il primo trionfo in carriera, arrivato due settimane fa in Cina, e balza in testa alla classifica iridata dopo tre gare. Sul podio salgono anche la McLaren dell'australiano Oscar Piastri (+13?7) e la Ferrari del monegasco Charles Leclerc (+15?2), che tiene alle sue spalle l'altra Mercedes del britannico George Russell (+15?7). Segue Lando Norris (McLaren), quinto davanti all'altra Rossa di Lewis Hamilton, sesto. Settima posizione per Pierre Gasly (Alpine) davanti a Max Verstappen (Red Bull). 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Antonelli fa il bis in Giappone e diventa leader del Mondiale Articoli correlati Kimi Antonelli fa bis: suo il podio del Gp del Giappone. E vola in testa al MondialeKimi Antonelli ha vinto il Gp del Giappone, conquistando così il secondo successo consecutivo nel mondiale di Formula 1 dopo quello di due settimane... Gp Giappone, Antonelli vince ancora. Kimi è il nuovo leader del MondialeSuzuka (Giappone) 29 marzo 2026 - È stata una gara in salita, ma la Safety Car dà una spinta al suo talento e gli permette di vincere ancora. Tutti gli aggiornamenti su Antonelli fa il bis in Giappone e... Temi più discussi: Gp del Giappone: un’altra pole, super Antonelli fa subito il bis come Hamilton, Schumacher e Senna; Kimi Antonelli fa bis: suo il podio del Gp del Giappone. E vola in testa al Mondiale; Formula 1, Antonelli vince anche in Giappone ed è in testa al Mondiale: Leclerc terzo; F1, diretta del Gp del Giappone: Antonelli cerca il bis. F1: Antonelli vince anche in Giappone, è leader del mondialeKimi Antonelli ha vinto il Gp del Giappone, conquistando il secondo successo consecutivo nel mondiale di Formula 1 dopo quello di due settimane fa in Cina. Il pilota italiano della Mercedes, partito d ... ansa.it Antonelli vince anche in Giappone, è il leader del mondialeKimi Antonelli ha vinto il Gp del Giappone, conquistando il secondo successo consecutivo nel mondiale di Formula 1 dopo quello di due settimane fa in Cina. Il pilota italiano della Mercedes, partito d ... ansa.it KIMI ANTONELLI VINCE IL GRAN PREMIO DEL GIAPPONE Super gara di un super Kimi anche a Suzuka, con il pilota italiano riuscito ad ottenere un incredibile BACK TO BACK dopo il primo successo in Cina Antonelli chiude davanti a Piastri e Lecl - facebook.com facebook Formula 1, Kimi Antonelli vince il GP Giappone x.com