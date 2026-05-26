Trieste segnalazioni su giovani stranieri già noti per violenze sessuali e rapine

A Trieste, sono state segnalate presenze di giovani stranieri già noti alle forze dell’ordine per reati come resistenza a pubblico ufficiale, furti e rapine. Questi soggetti sono stati coinvolti in precedenti episodi di violenze e altri comportamenti illegali. Le autorità continuano a monitorare la loro attività e a intervenire in caso di ulteriori segnalazioni. Nessuna informazione è stata diffusa riguardo a eventuali misure specifiche o interventi in corso.

Sono giunte numerose segnalazionisu un gruppo di giovani di origine straniera che stava disturbando le persone. I carabinieri hanno scoperto che si trattava di giovani con gravissimi precedenti. Una raffica di segnalazioni e chiamate al 112 si sono registrate nella tarda serata del 24 maggio a causa di alcuni episodi di disturbo della quiete a Barcola a Trieste. Il teatro è quello del nono Topolino, poco prima del porticciolo del Cedas. Episodi continui, messi in atto da un gruppo nutrito di giovani che poco dopo si sono visti raggiungere da personale dei carabinieri, intervenuto sul posto con diversi equipaggi. Una volta giunti nella zona dove il gruppo stava agendo, i militari hanno dato vita ai controlli sui singoli. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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