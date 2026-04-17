Gli stranieri rivendicano il diritto di preda | la cronistoria delle violenze sessuali dall’inizio dell’anno

Da inizio anno, le statistiche evidenziano che quasi il 50% delle violenze sessuali nel paese sono attribuibili a un 9% della popolazione residente straniera. Questo dato conferma una realtà numerica, senza interpretazioni o deduzioni, e mette in evidenza come le violenze di natura sessuale siano state perpetrate da individui provenienti dall’estero. La cronistoria degli episodi segnala una tendenza che si ripete nel tempo, senza variazioni evidenti.

Roma, 17 apr – Non è solo una percezione ma la realtà delle statistiche. Quasi una violenza sessuale su due è commessa dal 9 per cento della popolazione residente in Italia, gli stranieri. Qualcuno ancora cerca di giustificare il diritto di preda degli immigrati ai danni delle donne attraverso il disagio socio-economico. Come se stuprare una donna fosse paragonabile a rubare un panino. Non è una casualità che, da una decina d’anni, la Norvegia abbia introdotto il corso “ No significa no ” riservato ai richiedenti asilo. La cronistoria degli ultimi mesi. Ognuno di questi fatti non è solo una notizia. Ma rappresenta una vita interrotta, spezzata da un orco che spesso in Italia non avrebbe dovuto nemmeno circolare.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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