Roma adescano vittime su piattaforma messaggistica | 3 arresti per rapine estorsioni e violenze sessuali

A Roma, tre persone sono state arrestate con l’accusa di aver adescato vittime tramite una piattaforma di messaggistica, trasformando incontri apparentemente innocui in episodi di rapina, estorsione e violenza sessuale. Gli arresti sono stati eseguiti nelle ultime ore dopo una serie di indagini che hanno portato alla scoperta di questa banda di giovani. La vicenda riguarda ragazzi che sono stati coinvolti in situazioni pericolose sfruttando il loro orientamento sessuale.

Semplici appuntamenti si possono trasformare in tragedie a volte. È il caso di alcuni ragazzi che a Roma si sono imbattuti in una banda di giovani che li avrebbe adescati con lo scopo di rapinarli, sfruttando il loro orientamento sessuale. Le indagini sono partite grazie ad un’associazione che si occupa di tutela delle persone che hanno parte della comunità LGBT. Le accuse contestate ai tre imputati sono: rapine, estorsioni e violenze sessuali omofobe Appuntamenti che si trasformano in un incubo. E’ quello a cui sono andati incontro dei ragazzi a Roma che pensavano di passare una bella serata in compagnia di una nuova conoscenza. Ma qualcosa non è andato come previsto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

