Trieste patenti facili con microcamere e auricolari | 106 indagati

A Trieste, 106 persone sono indagate per aver utilizzato microcamere e auricolari durante l’esame di guida, facilitando il superamento delle prove. Secondo le indagini, due gruppi criminali avrebbero organizzato un sistema illecito, consentendo ai candidati di ricevere risposte in tempo reale. Le forze dell’ordine hanno sequestrato dispositivi elettronici e identificato soggetti coinvolti. L’indagine riguarda un’attività illegale che avrebbe coinvolto più soggetti e modalità di truffa durante le prove di patente.

Ulteriori approfondimenti investigativi hanno rilevato l’esistenza di due distinti gruppi criminali che, dietro pagamento di somme di denaro, avrebbero organizzato un sistema illecito di supporto ai candidati durante le prove. L’analisi dei telefoni cellulari sequestrati e l’acquisizione dei tabulati telefonici hanno permesso agli investigatori di ricostruire numerosi episodi fraudolenti da ottobre 2023. Per 11 persone è stata inoltre contestata l’ipotesi di associazione per delinquere. Nel corso delle indagini sono state eseguite perquisizioni nelle province di Trieste, Bologna e Rovigo, che hanno consentito di sequestrare dispositivi elettronici, microauricolari, telefoni cellulari e capi d’abbigliamento appositamente modificati, in particolare camicie con fantasie floreali, utilizzati per occultare microtelecamere. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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