A Brescia si è conclusa ieri l'udienza preliminare riguardante un’indagine sulla gestione di alcune autoscuole accusate di aver rilasciato numerose patenti senza la frequenza dei corsi previsti. Durante l’udienza, cinque degli imputati hanno optato per il patteggiamento, mentre altri quattro sono stati rinviati a giudizio e uno ha ricevuto una condanna. Le indagini della Procura hanno evidenziato la presunta emissione di migliaia di patenti non conformi alle norme, senza che i clienti abbiano partecipato alle attività formative richieste.

Brescia – Quattro rinviati a giudizio, una condanna e cinque patteggiamenti. Così si è conclusa ieri l’udienza preliminare per le autoscuole finite sotto la lente della Procura per avere sfornato migliaia di “patenti facili“, senza che i clienti avessero frequentato alcun corso. Il gup ha accolto in toto le richieste del pm Alessio Bernardi, che aveva seguito l’indagine con la collega Marzia Aliatis, mettendo in luce un sistema basato sulla corruzione, un vorticoso business dietro al rilascio di patenti di guida di tipo B e di certificati CQC per auto trasportatori e aspiranti conducenti di mezzi pesanti. Candidati che, stando all’accusa, si procacciavano il pezzo di carta senza aver seguito i corsi obbligatori e passando tranquillamente gli esami grazie all’“aiutino“ delle microcamere e dei microfoni nascosti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il sistema “patenti facili” a Brescia: cinque patteggiano, quattro a processo

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