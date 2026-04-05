Prometteva patenti facili tramite false conoscenze | condannato

Un uomo è stato condannato per aver promesso patenti facili sfruttando false conoscenze. La decisione arriva dopo che si è scoperto come abbia approfittato di persone vulnerabili e in difficoltà economiche, promettendo loro un modo rapido per ottenere la patente. Nonostante fosse incensurato e avesse agito in modo occasionale, queste circostanze non sono state considerate sufficienti a evitare la condanna.

Millantava amicizie alla Motorizzazione e intascava soldi da stranieri disperati per prendere la licenza di guida. Quando lo denunciavano, li minacciava Secondo quanto ricostruito in aula, l'imputato aveva messo a segno più colpi nello stesso breve periodo. A finire nella sua rete erano stati cittadini extracomunitari, desiderosi di ottenere la patente di guida. Un titolo che per loro rappresentava non solo un documento, ma una reale possibilità di migliorare le proprie condizioni di vita e di lavoro. L'uomo millantava amicizie e conoscenze “negli uffici della Motorizzazione e della Questura”, promettendo di fare da tramite per agevolare il superamento degli esami. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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