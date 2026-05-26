Trieste e Udine hanno ottenuto l'organizzazione dei Campionati Nazionali Universitari 2027, superando la candidatura di Torino. La decisione è stata comunicata durante l’assemblea nazionale. Le gare paralimpiche saranno inserite nei programmi ufficiali dei campionati, con eventi dedicati e integrazione nelle discipline sportive principali. La competizione si svolgerà a Lignano, coinvolgendo atleti universitari provenienti da tutta Italia.

? Punti chiave Come hanno fatto Trieste e Udine a battere la candidatura di Torino?. Quali novità porteranno le gare paralimpiche all'interno dei campionati?. Perché Lignano Sabbiadoro è stata scelta come cuore pulsante dell'evento?. Come influirà questa vittoria sulla vocazione sportiva del Friuli Venezia Giulia?.? In Breve Lignano Sabbiadoro ospiterà il centro organizzativo presso il Bella Italia Efa Village.. Competizioni previste tra tarda primavera e inizio estate nel territorio friulano.. Donata Vianelli e Angelo Montanari hanno guidato la proposta accademica congiunta.. Novità 2027 prevede l'inserimento delle prime competizioni paralimpiche per l'inclusività. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trieste e Udine vincono i CNU 2027: lo sport universitario a Lignano

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