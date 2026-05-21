Udine e Lignano | 256 identificati cocaina eroina e daspo urbani

Durante i controlli straordinari effettuati dalla polizia nei territori di Udine e Lignano Sabbiadoro sono state identificate complessivamente 256 persone. Sono stati sequestrati quantitativi di cocaina e eroina, mentre alcune persone sono state multate per ubriachezza molesta durante il “Bikerfest”. Le operazioni hanno portato anche a diversi provvedimenti di daspo urbano, al fine di prevenire comportamenti pericolosi nelle aree interessate. Le forze dell’ordine hanno continuato a monitorare le zone per garantire la sicurezza durante gli eventi di questa stagione.

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