Udine e Lignano | 256 identificati cocaina eroina e daspo urbani
Durante i controlli straordinari effettuati dalla polizia nei territori di Udine e Lignano Sabbiadoro sono state identificate complessivamente 256 persone. Sono stati sequestrati quantitativi di cocaina e eroina, mentre alcune persone sono state multate per ubriachezza molesta durante il “Bikerfest”. Le operazioni hanno portato anche a diversi provvedimenti di daspo urbano, al fine di prevenire comportamenti pericolosi nelle aree interessate. Le forze dell’ordine hanno continuato a monitorare le zone per garantire la sicurezza durante gli eventi di questa stagione.
Controlli straordinari della polizia di stato a Udine e Lignano Sabbiadoro: 256 persone identificate, droga sequestrata e sanzioni per ubriachezza molesta durante il “Bikerfest”. I servizi di controllo del territorio denominati "Alto Impatto", coordinati dalla questura di Udine, hanno interessato. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Sullo stesso argomento
Lotta a parcheggiatori e venditori abusivi: scattano i Daspo UrbaniLa Polizia di Stato, con gli agenti della Divisione Anticrimine della Questura di Salerno, diretta dal Primo Dirigente della Polizia di Stato Lorena...
Ubriachi e molesti: scattano due Daspo urbani a Capaccio, i controlliCapaccio al setaccio: sono finiti nei guai, negli ultimi giorni, due cittadini marocchini, per i quali è scattato il Daspo Urbano.
Confcommercio Udine: Diffida a E-Distribuzione da 83 aziende di LignanoDopo la prima diffida formale a E-Distribuzione a nome delle imprese danneggiate dai blackout che hanno colpito Lignano nei giorni di Ferragosto, Confcommercio Udine ha raccolto 83 manifestazione ... rainews.it
Lignano e Udine allagate, in 12 ore piovono 100 millimetri d'acquaLIGNANO - Allagamenti si sono registrati in mattinata, oggi 19 novembre, in diverse aree del Friuli Venezia Giulia a causa del maltempo. Tra queste - informa la Protezione civile - Grado, Palmanova, ... ilgazzettino.it