Da Trapani a Udine tutti con Trieste | sui social esplode la questione Pallacanestro Trieste

Negli ultimi giorni sui social si è acceso un dibattito molto acceso intorno alla Pallacanestro Trieste, coinvolgendo tifosi e appassionati da diverse città italiane. La discussione si estende da Trapani a Udine, passando per città come Bologna, Cantù, Livorno, Caserta, Venezia e molte altre. Sono state condivise opinioni, commenti e considerazioni riguardo alla squadra e alle sue vicende, coinvolgendo un ampio spettro di città e tifoserie.

Entrambe le sponde di Bologna, Cantù, Livorno, Caserta, Udine, Gorizia, Venezia, Verona, Trapani, Brindisi, Torino, ma anche Roma, Bergamo, Scafati, Vigevano, Sassari, Forlì, Treviso e Milano. A leggere i commenti social apparsi nelle ultime ore su alcune tra le pagine più seguite del mondo del.🔗 Leggi su Triesteprima.it Spettacolare corografia della pallacanestro Trieste Notizie correlate Udine perde terreno sui redditi: medaglia di legno in provincia e sorpassata da Trieste e PordenoneIl Friuli Venezia Giulia si colloca all’ottavo posto in Italia per reddito imponibile medio, con 25 mila e 764 euro dichiarati nel 2025. Pagelle EA7 Olimpia Milano dopo la sfida con Pallacanestro TriesteNel quarto di finale tra olimpia milano e trieste, la gara ha presentato un’impostazione equilibrata, con risposte diffuse dai giocatori e una... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Germani, basta una sola vittoria in tre gare per il secondo posto; A 12^R: Brescia bestia nera di Pallacanestro Trieste; Basket, Serie A: programma, numeri e curiosità della 27ª giornata; Treviso Basket supera l'Apu Udine e torna a correre. Trieste in dirittura sconfitta da Brescia, Udine salvaI biancorossi avanti per buona parte della gara cedono alla Germani (82-86). Perde anche Sassari, Apu matematicamente certa di restare in serie A ... rainews.it Taccetti stratega, Trieste sbanca il PalaCarnera di UdineOLD WILD WEST UDINE vs PALLACANESTRO TRIESTE diretta 3Q Live - 2Q Live - Sissoko per scelta tecnica e Brooks infortunato sono a bordocampo da spettatori. Hickey segna la tripla ... pianetabasket.com Curva Nord Trieste: “La Pallacanestro Trieste è patrimonio della città, via alla mobilitazione VIDEO ARTICOLO - - > https://www.triesteallnews.it/2026/04/pallacanestro-trieste-patrimonio-citta-curva-nord-mobilitazione/ facebook È ! LBA | Giornata 27 Pallacanestro Trieste PalaTrieste Ore 18:00 In diretta su LBATV x.com