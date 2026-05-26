Trieste è campione d' Italia di calcio a sette | Questo scudetto è per tutta la città

Trieste ha vinto il titolo di campione d’Italia nel calcio a sette, conquistando lo scudetto nella ACSI Gazzetta Football League. La squadra, supportata dall’associazione Torneo Città di Trieste, ha ottenuto il primo posto nel massimo circuito di calcio amatoriale italiano. La vittoria rappresenta una delle tappe più significative della recente storia sportiva della città.

Trieste scrive una delle pagine più gloriose della sua storia sportiva recente. La rappresentativa giuliana, selezionata e guidata dall'associazione Torneo Città di Trieste, ha conquistato lo Scudetto della ACSI Gazzetta Football League, il più prestigioso circuito di calcio amatoriale d'Italia. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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Caffè Italia * 29/04/26 reddit

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