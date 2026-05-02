La squadra femminile della Roma ha conquistato il suo terzo scudetto, vincendo 2-0 contro la Ternana Women allo stadio Tre Fontane. La vittoria di questa sera ha permesso alle giallorosse di laurearsi campionesse d’Italia con due giornate di anticipo rispetto alla fine del campionato. La partita si è conclusa con il risultato favorevole, consolidando il primato della squadra in classifica.

La Roma femminile è campione d'Italia. Con la vittoria ottenuta questa sera allo stadio Tre Fontane contro la Ternana Women per 2-0, le giallorosse conquistano aritmeticamente il terzo scudetto della loro storia, chiudendo il discorso tricolore con due giornate di anticipo. Una serata destinata a entrare nella memoria sportiva della Capitale. Dopo il 29 aprile 2023 e il 26 aprile 2024, date già scolpite nella storia recente del club, il 2 maggio 2026 diventa un altro giorno simbolo per il calcio femminile romano: il giorno del terzo titolo nazionale. La squadra guidata da Luca Rossettini, dopo aver già accarezzato il tricolore nel turno precedente grazie al successo di Biella contro la Juventus Women, non ha fallito il primo match point disponibile, chiudendo i conti davanti al proprio pubblico e scrivendo un'altra pagina di storia.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Calcio, la Roma femminile vince il terzo scudetto ed è Campione d'Italia

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