L’Inter campione a immagine di Lautaro | Questo scudetto arriva dopo la sofferenza è figlio del duro lavoro

L’Inter ha vinto lo scudetto, e Lautaro Martinez ha commentato che questo traguardo arriva dopo un periodo di sofferenza e impegno intenso. Ha sottolineato che il titolo è il risultato di un lavoro duro e costante. Le parole di Martinez sono state sofferenza, lavoro e orgoglio, e descrivono la vittoria come un risultato di fatica e dedizione.

Sofferenza, lavoro, orgoglio. Le tre parole chiave di Lautaro Martinez per descrivere lo scudetto dell’ Inter. La squadra campione d’Italia è a immagine e somiglianza del suo capitano. Insieme a lui si è trascinata fuori dal pantano – Cristian Chivu l’aveva definito in un altro modo. – che sembrava aver macchiato e inibito il ciclo nerazzurro. Nella notte di Monaco, dopo la batosta con il Psg, Lautaro ha sofferto insieme al suo popolo: “È il dolore più profondo che abbia mai provato”. Poi però si è preso l’Inter sulle spalle, con i suoi gol e la sua abnegazione in campo le ha sussurrato di non avere paura anche quando i fantasmi sembravano tornati.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’Inter campione a immagine di Lautaro: “Questo scudetto arriva dopo la sofferenza, è figlio del duro lavoro” Notizie correlate Leggi anche: Niente scudetto questo weekend. Ma l'Inter può essere campione il prossimo turno anche senza giocare Inter campione d’Italia: scudetto numero 21. Dopo la vittoria (2-0) sul Parma. Il film di una cavalcata trionfaleMILANO – L’Inter supera a San Siro il Parma per 2-0 e si laurea campione d’Italia per la 21ma volta nella sua storia. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Inter Campione d'Italia domenica 3 maggio? Le combinazioni per lo Scudetto; Inter, cosa serve per festeggiare lo scudetto domenica; Scudetto, Inter campione d’Italia prima di giocare col Parma? Ecco tutte le combinazioni; L'Inter è campione d'Italia - Calcio. L'Inter è campione d'ItaliaAll'80' INTER-Parma 2-0!! Rete di Henrikh Mkhitaryan! Raddoppia l'inter con Mkhitaryan che deve solo appoggiare in porta sull'assist delizioso di Lautaro Martinez che galleggia sulla linea del fuorig ... ansa.it Inter campione e quel paradosso che non ti aspetti: cosa dicono i numeri e perché c'entra la JuveLa strategia di Chivu, basata sullo sfruttare in pieno i quattro attaccanti in rosa più Calhanoglu e Dimarco, decisiva nello staccare le avversarie. I nerazzurri sono riusciti a vincere lo scudetto se ... tuttosport.com Inter campione d'Italia: la scommessa Chivu ripaga, mentre in Inghilterra De Zerbi rivoluziona il Tottenham. I temi del Caffè Di Marzio di oggi - facebook.com facebook #Chivu, Lautaro, Thuram, Barella: le voci dell'Inter campione d'Italia x.com