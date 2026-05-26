Trevisani ha commentato l’annata dell’Inter durante un evento a Fontana di Trevi, sottolineando l’importanza della stagione per il capitano. Ha evidenziato come Lautaro Martinez abbia avuto un ruolo centrale nel rendimento della squadra. Inoltre, ha menzionato l’impatto positivo di Akanji nel reparto difensivo. Il giornalista ha descritto la stagione come significativa per le prestazioni e l’evoluzione della formazione, senza entrare in analisi soggettive o valutazioni personali.

Inter News 24 Trevisani, il giornalista analizza l’annata dell’Inter a Fontana di Trevi: parole d’elogio per il capitano e per l’impatto di Akanji in difesa. Durante l’ultima puntata del format Fontana di Trevi, il noto giornalista sportivo Riccardo Trevisani ha voluto esprimere il proprio parere in merito ai protagonisti assoluti della stagione interista appena giunta al termine. Nel corso della discussione sul personale MVP dell’anno, pur riconoscendo l’altissimo rendimento espresso da altri elementi d ella rosa guidata da Cristian Chivu, il cronista ha voluto premiare l’impatto e la leadership del numero dieci nerazzurro. Queste le parole... 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Trevisani incorona Lautaro: «Stagione importante, ha avuto un peso fondamentale. Vi spiego perché»

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