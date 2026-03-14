Spalletti prima di Udinese Juve | Oggi partita importante fondamentale per me avere l’amicizia della squadra! Vi spiego

L’allenatore della Juventus ha dichiarato che la partita contro l’Udinese è molto importante e che per lui è fondamentale mantenere un buon rapporto con la squadra. Poco prima del calcio d’inizio, Spalletti ha spiegato che l’amicizia tra allenatore e giocatori rappresenta un elemento chiave per affrontare la sfida. Ha inoltre sottolineato l’importanza di questa occasione per la squadra.