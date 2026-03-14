Spalletti prima di Udinese Juve | Oggi partita importante fondamentale per me avere l’amicizia della squadra! Vi spiego
L’allenatore della Juventus ha dichiarato che la partita contro l’Udinese è molto importante e che per lui è fondamentale mantenere un buon rapporto con la squadra. Poco prima del calcio d’inizio, Spalletti ha spiegato che l’amicizia tra allenatore e giocatori rappresenta un elemento chiave per affrontare la sfida. Ha inoltre sottolineato l’importanza di questa occasione per la squadra.
Calciomercato Pisa, il Siviglia piomba su Marin: gli spagnoli fiutano l’occasione a parametro zero. La mossa di Cordon Riso racconta: «Ecco perché Tonali si è trasferito al Newcastle. Volevo portare via Frattesi dall’Inter, ecco cos’è successo» Calciomercato Milan: spunta Jackson per l’attacco, intanto è stato definito il futuro di Pulisic in vista dell’estate. Cosa succederà Malore Banda, paura al Maradona! L’attaccante perde conoscenza in Napoli Lecce: cos’è successo Pagelle Napoli Lecce: Politano da sogno, Hojlund brilla! Bene Banda e Ngom. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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Una selezione di notizie su Udinese Juve
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