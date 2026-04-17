Alessandro Nesta ha commentato i numerosi infortuni che hanno colpito l’ex attaccante durante il periodo trascorso al Milan. In un’intervista, l’ex calciatore ha spiegato le ragioni che, secondo lui, hanno contribuito alle numerose assenze del giocatore. Nesta ha sottolineato come la gestione degli infortuni e le scelte fatte in passato siano state determinanti nel ripercorrere le difficoltà fisiche dell’attaccante.

Alexandre Pato è stato uno dei più grandi "what if" della storia del Milan e del calcio mondiale. Arrivato dall'Internacional nel 2007 per 20 milioni di euro, in rossonero il brasiliano non ha mai trovato la continuità necessaria per diventare un top mondiale. Le qualità non mancavano, ma i continui infortuni hanno condizionato la sua carriera in maniera devastante. Alessandro Nesta, suo compagno di squadra al Milan dal 2007 al 2012, ha espresso il suo punto di vista sui problemi fisici che hanno frenato l'ascesa di Pato. Ecco, di seguito, le sue parole nella lunga intervista rilasciata ai microfoni di 'Cronache Di Spogliatoio'.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Nesta: “Per me Pato è stato gestito male. Vi spiego perché ha avuto così tanti infortuni”

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Panoramica sull’argomento

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