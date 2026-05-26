Treviglio falò sul viale della stazione | uomo ripreso mentre alimenta le fiamme con rifiuti
Un uomo è stato ripreso mentre alimentava un falò con rifiuti sulla pavimentazione, davanti a una panchina lungo viale De Gasperi, vicino alla stazione centrale. La scena è stata filmata e diffusa sui social. Non si conoscono ancora le motivazioni dell’azione né eventuali interventi delle forze dell’ordine. Nessuna persona è rimasta ferita. La polizia sta verificando i dettagli della vicenda.
Treviglio. Un falò acceso sulla pavimentazione, davanti a una panchina lungo viale De Gasperi, nei pressi della stazione Centrale. È quanto accaduto intorno all’una della notte tra lunedì 25 e martedì 26 maggio, dove un uomo è stato ripreso da un passante mentre alimentava le fiamme con materiali recuperati dai bidoni dei rifiuti. Nel video si vede il soggetto che si muove nei dintorni della panchina che si trova vicino alla pensilina della stazione, mentre davanti a essa prende vigore quello che a tutti gli effetti pare essere un falò. A più riprese l’uomo si alza, attraversa la carreggiata e raggiunge i contenitori della spazzatura sul lato opposto della strada. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Notizie e thread social correlati
Fiamme avvolgono il Suv di un imprenditore: ripreso dalle telecamere un uomoNella prima parte della mattina, due incendi sono stati segnalati in zone diverse della provincia.
Fumo e fiamme sul tetto della stazione di Pergine ValsuganaNel pomeriggio di ieri, venerdì 13 marzo, a Pergine Valsugana si è verificato un incendio sul tetto della stazione ferroviaria.