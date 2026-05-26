Treviglio falò sul viale della stazione | uomo ripreso mentre alimenta le fiamme con rifiuti

Notizia in breve

Un uomo è stato ripreso mentre alimentava un falò con rifiuti sulla pavimentazione, davanti a una panchina lungo viale De Gasperi, vicino alla stazione centrale. La scena è stata filmata e diffusa sui social. Non si conoscono ancora le motivazioni dell’azione né eventuali interventi delle forze dell’ordine. Nessuna persona è rimasta ferita. La polizia sta verificando i dettagli della vicenda.