Fumo e fiamme sul tetto della stazione di Pergine Valsugana

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 13 marzo, a Pergine Valsugana si è verificato un incendio sul tetto della stazione ferroviaria. Le fiamme e il fumo sono usciti dalla copertura dell’edificio, creando momenti di tensione tra i cittadini e i presenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Sono stati momenti di forte apprensione quelli che si sono vissuti nel pomeriggio di ieri, venerdì 13 marzo, in stazione a Pergine Valsugana, quando del fumo ha iniziato a diramarsi dalla stazione della cittadina. Si è trattato di un incendio che ha interessato la copertura dell’edificio, rimasta danneggiata: secondo quanto emerso, l’incendio sarebbe stato causato dall’utilizzo di una fiamma ossidrica che ha bruciato alcune guaine di copertura, innescando il tutto. Sul tetto della stazione sono in corso dei lavori. Per fortuna, nessuno è rimasto ferito e, a parte qualche momento di trambusto dovuto alla situazione anomala, non ci sono state ripercussioni né sui viaggiatori né sui treni e sui bus. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Articoli correlati Grosso incendio a Nesso, colonna di fumo visibile a distanza: tetto di una casa in fiammeAttimi di apprensione nella tarda mattinata di oggi a Nesso, dove intorno alle 11 è scattato un intervento di soccorso tecnico urgente per un... Incendio a Chieri: fiamme sul tetto della pizzeria spente dai vigili del fuocoUn incendio si è sviluppato questo sera, giovedì 8 gennaio, poco prima delle 19, a Chieri, in via Andezeno 14. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Pergine Valsugana Argomenti discussi: ? Fumo e fiamme sul tetto della stazione: tutto è cominciato durante dei lavori; Principio d'incendio in stazione a Pergine Valsugana. Principio d'incendio in stazione a Pergine ValsuganaFiamme sulla copertura dell'edificio. In azione i Vigili del fuoco per scongiurare il propagarsi. Nessun ferito né disagi per il traffico ferroviario e dei bus ... rainews.it